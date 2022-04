Championnat de Bretagne de catamarans Plougonvelin, 7 mai 2022, Plougonvelin.

Championnat de Bretagne de catamarans Plage du Trez-Hir Boulevard de la mer Plougonvelin

2022-05-07 – 2022-05-08 Plage du Trez-Hir Boulevard de la mer

Plougonvelin Finistère

Les inscriptions auront lieu auprès de l’Amath Kakikouka, au centre nautique, de 9h30 à 12h. La première course sera lancée à 13h. Les instructions de course sont disponibles sur internet http://www.amath-kakikouka.com/ rubrique régates. Vente de crêpes et de boissons ouverte au public toute la journée.

http://www.amath-kakikouka.com/

