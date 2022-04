CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DE COURSE D’ORIENTATION Base Morvan Oxygène Château-Chinon (Ville) Catégories d’évènement: Château-Chinon (Ville)

Nièvre

CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DE COURSE D’ORIENTATION Base Morvan Oxygène, 17 avril 2022, Château-Chinon (Ville). CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DE COURSE D’ORIENTATION

du dimanche 17 avril au dimanche 15 mai à Base Morvan Oxygène

[_**Voir l’invitation à la régionale longue distance sur le site fédéral**_](https://www.ffcorientation.fr/media/invitations/Annonce_de_course-CDL-LD15mai2022_CGBhNI8.pdf) * Licenciés FFCO : 6€ – 18 ans, 7€ 18 ans et + * Non-licenciés FFCO : +3€(Pass’O) * Location de puce : Possible sur place, chèque de caution de 30€ **Date limite d’inscription : vendredi 06 mai 2022** **/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d’un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la course d’orientation, en compétition.** [**Certificat médical par ici**](https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/74/certificat_medical_aq0nUkF.pdf) Coordonnées de la base Morvan Oxygène: **47.055225707947244, 3.9257356614939867** LONGUE DISTANCE: type de terrain, forêt vallonnée de résineux et de feuillus, avec zones de coupe et rochers. Base Morvan Oxygène 58120 chateau-chinon Château-Chinon (Ville) Nièvre

