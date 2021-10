Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Championnat de bertsolari Xilaba Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Championnat de bertsolari Xilaba Mauléon-Licharre, 16 octobre 2021, Mauléon-Licharre. Championnat de bertsolari Xilaba 2021-10-16 – 2021-10-16 Maule Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre 13 EUR Championnat de bertsolari Xilaba à Maule Baïtha organisé par Bertsularien Lagunak. Championnat de bertsolari Xilaba à Maule Baïtha organisé par Bertsularien Lagunak. +33 5 59 28 18 67 Championnat de bertsolari Xilaba à Maule Baïtha organisé par Bertsularien Lagunak. Mairie de mauléon-Licharre dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Maule Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Ville Mauléon-Licharre lieuville 43.22138#-0.88884