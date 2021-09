Genève Théâtre le Caveau Genève Championnat Catch Impro Théâtre le Caveau Genève Catégorie d’évènement: Genève

du jeudi 30 septembre au jeudi 2 juin 2022 à Théâtre le Caveau

L’élite des joueuses et joueurs de Catch Impro de la région s’affronte ! Des échanges explosifs, des équipes talentueuses, des propositions originales, fantasques et habiles, c’est la recette incontournable du championnat. Le public aura la tâche importante d’élire l’équipe gagnante à l’issue de chaque soirée. Avec six équipes : Les frères Lacalacalas – Vincent Buclin & Matthias Mätzler La 5è colonne – François Briard & Lia Leveillé Mettral Les cuisiniers du rire – Julie Despriet & Yvan Zweifel Les petits écoliers – Youri Ortelli & Julien Sonjon Dei beati pueri – Jérôme Sire & Valérie Tacheron Dany & Sandy de Grease – Fausto Borghini & Nina Cachelin Compagnie lesArts

Place payante / Pass sanitaire & pièce d’identité

Catch d’improvisation théâtrale Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:00:00 2021-09-30T22:00:00;2021-10-21T20:00:00 2021-10-21T22:00:00;2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T22:00:00;2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T22:00:00;2022-01-13T20:00:00 2022-01-13T22:00:00;2022-02-03T20:00:00 2022-02-03T22:00:00;2022-05-05T20:00:00 2022-05-05T22:00:00;2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T22:00:00;2022-06-02T20:00:00 2022-06-02T22:00:00

