2022-06-25 13:00:00 13:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00

Champ-le-Duc 88600 C’est le dernier championnat organisé de toute l’histoire du Moto Club de Saint Dié des Vosges qui existe depuis plus de 36 ans. C’est un Championnat Alsace/Lorraine de toutes catégories, pour faire rouler une dernière fois tous les pilotes Lorrains et toutes autres régions de France. +33 6 77 99 85 58 MC ST DIE

