Championat de godille Trébeurden, 14 août 2021-14 août 2021, Trébeurden.

Championat de godille 2021-08-14 – 2021-08-15 port de plaisance cale nord

Trébeurden Côtes d’Armor

Un art ancestral et écologique.

La godille a le vent en poupe, surtout après la grande première mondiale réalisée par Hervé le Merrer qui a mis à son palmarès la traversée de l’Atlantique en solitaire et sans assistance en 58 jours.

La godille, partie du patrimoine breton doit être protégée et proposée à nos jeunes pour quelle perdure.

Venez vite vous inscrire. Ambiance conviviale et rires assurés…

inscriptions et entrainements le samedi 14 et championnat le dimanche 15

+33 6 22 41 61 71

