Exposition de photographies d’Adrien Selbert, Françoise Huguier, Magali Lambert et Maia Flore présentés par Paris 2024

Pour son Olympiade culturelle, Paris 2024 nous invite à découvrir quatre championnes et champions à travers le regard de quatre auteurs photographes. Ces duos offrent une vision contemporaine de l’athlète engagé et bousculent les clichés. Champion·ne·s Arnaud Assoumani, Aya Cissoko, Marie-Amélie Le Fur et Patricio Manuel sont reconnus pour leurs performances sportives, mais aussi pour leur voix, portée au-delà des terrains de jeu. Activement impliqués pour une cause, ces hommes et ces femmes se battent pour une société plus responsable et inclusive. Ce sont ces facettes sportives, personnelles et engagées que les photographes Adrien Selbert, Françoise Huguier, Magali Lambert et Maia Flore viennent éclairer de leur sensibilité d’auteur. Fruit de la rencontre entre un ou une sportive et un ou une photographe, chaque série d’images raconte ces vies singulières où dépassement de soi et ouverture aux autres sont liés. Ces récits inédits nous invitent à enrichir notre regard sur tous ces athlètes engagés bien au-delà de leur performance, afin de les célébrer et de s’inspirer de leur élan.

Projet réalisé avec le soutien du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques – Paris 2024, dans le cadre de l’Olympiade Culturelle

