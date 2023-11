Marché de Noël Champigny-sur-Veude, 10 décembre 2023, Champigny-sur-Veude.

Champigny-sur-Veude,Indre-et-Loire

Marché de Noël avec divers exposants d’artisanat d’art, présence du Père Noël, vin chaud, soupe, crêpes et autres gourmandises..

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Christmas market with various arts and crafts exhibitors, Santa Claus, mulled wine, soup, pancakes and other delicacies.

Mercado navideño con diversos puestos de artesanía, Papá Noel, vino caliente, sopa, tortitas y otras delicias.

Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Ausstellern von Kunsthandwerk, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Glühwein, Suppe, Crêpes und anderen Leckereien.

Mise à jour le 2023-11-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme