« Impressions » dessins de Géraldine Morisset Champigny-sur-Veude Champigny-sur-Veude Catégories d’Évènement: Champigny-sur-Veude

Indre-et-Loire

« Impressions » dessins de Géraldine Morisset, 1 avril 2023, Champigny-sur-Veude Champigny-sur-Veude. « Impressions » dessins de Géraldine Morisset Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

2023-04-01 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-16 18:00:00 18:00:00 Champigny-sur-Veude

Indre-et-Loire Champigny-sur-Veude . Exposition de dessins (fusains) inspirés par des haïkus. Ces tableaux sont le fruit d’une rencontre entre l’artiste peintre, Géraldine Morisset et Jean-Rémi Coulon, agriculteur retraité dont rien en apparence ne prédisposait à écrire des poèmes. Et pourtant… Le vernissage de l’exposition est ouvert à tous le vendredi 31 mars à 18h. À bientôt ! Exposition de dessins (fusains) inspirés par des haïkus. Ces tableaux sont le fruit d’une rencontre entre l’artiste peintre, Géraldine Morisset et Jean-Rémi Coulon, agriculteur retraité dont rien en apparence ne prédisposait à écrire des poèmes. Et pourtant… Le vernissage de l’exposition est ouvert contact@lesateliersdulac.com +33 6 73 18 80 40 https://www.lesateliersdulac.com/ © Géraldine Morisset

Champigny-sur-Veude

dernière mise à jour : 2023-03-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Champigny-sur-Veude, Indre-et-Loire Autres Lieu Champigny-sur-Veude Adresse Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire Ville Champigny-sur-Veude Champigny-sur-Veude Departement Indre-et-Loire Tarif Lieu Ville Champigny-sur-Veude

« Impressions » dessins de Géraldine Morisset 2023-04-01 was last modified: by « Impressions » dessins de Géraldine Morisset Champigny-sur-Veude 1 avril 2023 Champigny-sur-Veude Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Champigny-sur-Veude Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire