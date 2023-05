TRANSFORMERS Centre Olivier-Messiaen – Champigny-sur-Marne – Val-de-Marne, 31 mai 2023 19:00, Champigny-sur-Marne.

création Mercredi 31 mai, 19h00 1

Mené dans le cadre d’une résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire, le projet Transformers associe soixante élèves de CM1/CM2 de l’école élémentaire Irène Joliot-Curie de Champigny-sur-Marne et les musicien•nes de 2e2m, avec également la participation d’usagers de la Maison pour tous Joséphine-Baker.

Guidés par l’équipe artistique – le compositeur Jonathan Pontier, le chef d’orchestre Léo Margue ainsi que la chanteuse Marie Soubestre et le percussionniste François Vallet-Tessier -, les participants ont exploré tout au long de l’année les processus de création et de recherche sonore. Puis, peu à peu, à la manière d’un puzzle, les différents éléments se sont imbriqués les uns aux autres et progressivement la création a pris forme.

Fruit de ce processus créatif, le spectacle Transformers, grande fresque collective à la fois musicale et visuelle autour de la question de la transformation, réunira sur scène l’ensemble des participants lors de deux représentations à Champigny-sur-Marne.

❛ Un réalisateur dans sa salle de montage. Il monte un film sur les transformers, ces gens qui un jour ont changé le monde, l’ont bouleversé, l’ont fait évoluer. Dans son imagination peu à peu ils prennent vie. Qui sont-ils ? Comment ont-ils changé notre monde ? La nature, la ville, les quartiers, l’école, le monde… Tout se transforme !

Avec

Les élèves des classes de CM1 et CM1/CM2 de l’école élémentaire Irène Joliot-Curie de Champigny-sur-Marne

L’Ensemble 2e2m :

Marie Soubestre, soprano

Mathilde Lauridon, violon

Robin Kirklar, alto

Solène Chevalier, violoncelle

François Vallet-Tessier, percussions

Et la participation d’usagers de la Maison pour tous Joséphine-Baker

Direction, Léo Margue

Musique, Jonathan Pontier (création mondiale • commande de 2e2m)

Vidéo, Olivier Garouste

INFOS PRATIQUES

❑ Mercredi 31 mai • 19h

Centre Olivier-Messiaen

4 rue Proudhon, 94500 Champigny-sur-Marne

▷ entrée libre

❑ Mercredi 14 juin • 20h

Maison pour tous Joséphine-Baker

6 place Rodin, 94500 Champigny-sur-Marne

▷ entrée libre

repas participatif à partir de 19h sur le parvis de la Maison pour tous

▶︎ + d’infos : https://bit.ly/3MMK8j1

Remerciements aux enseignants Fatna Aouni, David Mignard, Lionel Philippot et Michèle Carpentier, directrice, de l’école élémentaire Irène Joliot-Curie de Champigny-sur-Marne, à Gaëlle Moreau, directrice, Lamine Traore, coordinateur, et toute l’équipe de la Maison pour tous Joséphine-Baker de Champigny-sur-Marne ainsi qu’au Centre Olivier-Messiaen.

Production 2e2m. Coproduction La Muse en Circuit, Centre National de Création Musicale. Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne, du ministère de la Culture / DRAC Île-de-France (Résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire), de l’Académie de Créteil – Direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Val-de-Marne (DSDEN 94), de la Maison de la Musique Contemporaine, de la Sacem et de la Spedidam.

