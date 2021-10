Champignons Mignons Musée de Plein Air, 10 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Champignons Mignons

Musée de Plein Air, le dimanche 10 octobre à 10:30

Le champignon autrement c’est amusant ! Suivez nos animateurs nature au travers d’une balade ludique, vous percerez les mystères des champignons. Vous découvrirez qu’ils peuplent des endroits insoupçonnés, sans même que vous le sachiez ! Horaires : RDV à 14 h, 15h, 16h, 17h. * De 10h30 à 18h : Sophie Lebbrecht vous proposera un atelier de création de mini champignons à partir d’objets de récupération. Venez développer votre sens artistique ! Plusieurs animations vous seront proposées pas nos animatrices et guides : * Séances de contes à 12h, 13h, 15h et 17h. * « Rendez-vous chaumières » à 11h, 16h30 et 18h. * Jeux flamands de 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 16h à 17h. * Visites animaux à 11h30, 15h30 et 19h. * Visite guidée (1H30) à 10h30 et à 14h. * Découverte des objets insolites du Musée à 16h. * Atelier familial : rendez-vous de 15h à 18h pour réaliser de la broderie de champignons avec nos animatrices du Musée ! * Toute la journée : rencontre avec Cécile la marionnettiste dans son atelier. Ouverture du Musée à 10h, pour commencer les animations à 10h30 ! Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demanderons de respecter le protocole sanitaire du Musée de Plein Air : Le Musée est soumis à l’obligation du pass sanitaire à partir de 12 ans. – Port du masque* : obligatoire dès 6 ans en lieu clos obligatoire dès 11 ans dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. recommandé dès 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. – Désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition – Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** * Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 ** Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit Musée de Plein Air 03.20.63.11.25 ou [[musedepleinair@lillemetropole.fr](mailto:musedepleinair@lillemetropole.fr)](mailto:musedepleinair@lillemetropole.fr) [[https://www.facebook.com/museedepleinair](https://www.facebook.com/museedepleinair)](https://www.facebook.com/museedepleinair)

Tarifs : Tarif plein 5 €/ Tarif réduit 3 € / Tarif famille 15€

Une journée consacrée aux champignons !

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



