Champignons en Retz Villers-Cotterêts, 15 octobre 2023, Villers-Cotterêts .

Champignons en Retz

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne

2023-10-15 13:30:00 – 2023-10-15

Villers-Cotterêts

Aisne

0 0 L’association A.FO.RETZ et la Société Mycologique de Château-Thierry vous proposent un après-midi à la découverte des champignons de la forêt de Retz. Balade, récolte et détermination sur place. Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30 et à 14h à la maison forestière du Bois Hariez.

+33 6 15 75 97 93 http://www.amis-foret-retz.fr/

