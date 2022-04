Champignons des sous-bois Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Champignons des sous-bois
Plounévez-Moëdec, 29 octobre 2022, 14:30:00 – 16:30:00

Un pied et un chapeau, mais plein de mystères… C'est le champignon ! Lors de cette promenade dans les bois, découvrez quand et comment il pousse, s'il est toxique ou comestible, utile ou considéré comme parasite…

wardroannatur@gmail.com
+33 6 15 18 16 83
http://wardroananatur.org/

