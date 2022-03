Champignons des bois et forêts Sainte-Honorine-la-Guillaume Sainte-Honorine-la-Guillaume Catégories d’évènement: Orne

Sainte-Honorine-la-Guillaume Orne Sainte-Honorine-la-Guillaume Initiation aux grandes familles

Rendez-vous à la salle des fêtes de Ste-Honorine-la-Guillaume

Animation : Jean-Pierre Louvet

Sortie gratuite et ouverte à tous en respectant le protocole sanitaire en vigueur.

Inscriptions souhaitées.

