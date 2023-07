PARC DE CHAMPIGNEULLES (CURIEUX DE NATURE) Champigneulles, 20 juillet 2023, Champigneulles.

Champigneulles,Meurthe-et-Moselle

« Le parc de Champigneulles comme vous ne l’avez jamais vu » vous emmènera à la redécouverte du parc dont vous êtes peut-être familiers, pour en apprendre davantage sur les arbres et la biodiversité qu’il recèle.

Ce moment de convivialité organisé en partenariat avec la commune de Champigneulles rassemblera ses participants autour d’un pique-nique tiré du sac.

Inscriptions auprès du CPIE.. Tout public

Samedi 2023-07-20 18:00:00 fin : 2023-07-20 20:30:00. 0 EUR.

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est



« Le parc de Champigneulles comme vous l’ai jamais vu » (Champigneulles park as you’ve never seen it) will take you on a rediscovery of the park you may be familiar with, to learn more about the trees and biodiversity it harbors.

This convivial event, organized in partnership with the commune of Champigneulles, will bring participants together for a picnic.

Registration with the CPIE.

« Le parc de Champigneulles comme vous l’ai jamais vu » (El parque de Champigneulles como nunca lo ha visto) le llevará a redescubrir el parque que quizá conozca, para saber más sobre los árboles y la biodiversidad que alberga.

Esta agradable actividad, organizada en colaboración con el municipio de Champigneulles, reunirá a los participantes en torno a un picnic.

Para inscribirse, póngase en contacto con el CPIE.

« Le parc de Champigneulles comme vous ne l’avez jamais vu » (Der Park von Champigneulles, wie Sie ihn noch nie gesehen haben) führt Sie auf eine Wiederentdeckungstour durch den Park, der Ihnen vielleicht vertraut ist, um mehr über die Bäume und die Artenvielfalt zu erfahren, die er birgt.

Dieser gesellige Moment, der in Partnerschaft mit der Gemeinde Champigneulles organisiert wird, versammelt die Teilnehmer bei einem Picknick aus dem Rucksack.

Anmeldungen beim CPIE.

Mise à jour le 2023-07-02 par TOURISME BASSIN de POMPEY