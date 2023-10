MARCHÉ DE NOËL À CHAMPIGNÉ (LES HAUTS D’ANJOU) Champigné Les Hauts-d’Anjou, 26 novembre 2023, Les Hauts-d'Anjou.

Les Hauts-d’Anjou,Maine-et-Loire

Dimanche 26 novembre 2023, marché de Noël à Champigné (Les Hauts d’Anjou), de 10h à 17h place de l’église..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Champigné Place de l’Église

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Sunday, November 26, 2023, Christmas market in Champigné (Les Hauts d’Anjou), from 10am to 5pm, place de l’église.

Domingo 26 de noviembre de 2023, mercado de Navidad en Champigné (Les Hauts d’Anjou), de 10 a 17 h en la plaza de la iglesia.

Sonntag, 26. November 2023, Weihnachtsmarkt in Champigné (Les Hauts d’Anjou), von 10.00 bis 17.00 Uhr auf dem Place de l’Eglise.

Mise à jour le 2023-10-26 par eSPRIT Pays de la Loire