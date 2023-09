Cours de Couture Adultes Maison des associations Champhol Champhol Catégories d’Évènement: Champhol

Eure-et-Loir Cours de Couture Adultes Maison des associations Champhol Champhol, 26 septembre 2023 19:00, Champhol. Cours de Couture Adultes Maison des associations Champhol Champhol 26 septembre 2023 – 18 juin 2024, les mardis Cours de Couture adultes tous niveaux, en soirée 1 mardi / mois de 19h00 à 21h30 à la Maison des Associations de Champhol. 26 septembre 2023 – 18 juin 2024, les mardis 1

https://www.lafelily.fr/cours-de-couture-en-groupe-champhol-28/ Venez découvrir les cours de couture de groupe à Champhol, le mardi 16 septembre 2023 de 19h00 à 21h30 ! Ce 1er cours est offert. A partir de la rentrée 2023, je proposerai au sein de l’association « Arts Plastiques Esprit créatif » des cours de Couture 1 Mardi soir/ mois axés sur le recyclage, l’upcycling et la customisation de vêtements. Faire du neuf avec du vieux, modifier des vêtements pour les adapter à son style, à sa taille. Transformer des vêtements usés en nouvelles créations : sacs, lingettes, coussins… Les cours ne seront pas limités à cela, vous pourrez bien entendu apprendre à coudre un accessoire ou un vêtement de A à Z. Pas de niveau minimum requis Maison des associations Champhol 3 rue Louis Blériot 28300 Champhol Champhol 28300 Eure-et-Loir Détails Heure : 19:00 - 19:30 Catégories d’Évènement: Champhol, Eure-et-Loir Autres Lieu Maison des associations Champhol Adresse 3 rue Louis Blériot 28300 Champhol Ville Champhol Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Maison des associations Champhol Champhol

Maison des associations Champhol Champhol Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champhol/