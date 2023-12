DECOUVRIR MON POTENTIEL DANS LE SECTEUR DE LA LOGISTIQUE Champhol Champhol Catégories d’Évènement: Champhol

DECOUVRIR MON POTENTIEL DANS LE SECTEUR DE LA LOGISTIQUE
Jeudi 25 janvier 2024, 09h30
Champhol

Début : 2024-01-25T09:30:00+01:00 – 2024-01-25T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T09:30:00+01:00 – 2024-01-25T12:00:00+01:00 Le secteur de la logistique offre de réelles opportunités d’emploi.

Vous n’avez jamais exercé dans ce domaine d’emploi et vous aimeriez savoir si vous avez les

habiletés requises.

Rejoignez nous sur un atelier qui vous permettra de découvrir si vous êtes fait pour ce secteur d'activité. Atelier de 2h30, comportant des mises en situation pratiques qui permettent de faire ressortir votre potentiel pour exercer dans le secteur de la logistique
Champhol 28300 Champhol
Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

