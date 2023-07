SOIRÉE CONTE ET CONCERT Champerboux Gorges du Tarn Causses, 17 juillet 2023, Gorges du Tarn Causses.

Gorges du Tarn Causses,Lozère

Des histoires et des compositions musicales à la boussole, pour nous emmener au Japon, en Amérique du Nord, au Sénégal et nous ramener ici, en terre occitane.

Sur réservation…..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

Champerboux Salle des fêtes

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



Stories and musical compositions with a compass, taking us to Japan, North America, Senegal and back to Occitan lands.

By reservation….

Historias y composiciones musicales basadas en la brújula nos llevan a Japón, Norteamérica y Senegal, y nos traen de vuelta aquí, a la tierra de los occitanos.

Por reserva….

Geschichten und musikalische Kompositionen mit Kompass, die uns nach Japan, Nordamerika und in den Senegal führen und uns wieder hierhin, ins okzitanische Land, zurückbringen.

Auf Reservierung….

