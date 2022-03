THEATRE A CADAJAC : La Chambre Mandarine de Robert Thomas Salle des fêtes de Cadaujac Champéon Catégories d’évènement: Champéon

Gironde

THEATRE A CADAJAC : La Chambre Mandarine de Robert Thomas Salle des fêtes de Cadaujac, 26 mars 2022 21:00, Champéon. Samedi 26 mars, 21h00 Sur place Entrée Libre – Participation a chapeau 06.20.75.84.66 Représentation théâtrale THEATRE A CADAUJAC (Entrée libre : avec participation “au chapeau”) “LA CHAMBRE MANDARINE” une comédie de Robert Thomas interprétée par la troupe de théâtre de Cadaujac “Les Têtes à Clac“ Comédie à suspense, d’un style gai et rapide, aux nombreux coups de théâtre et renversements de situations, la Chambre Mandarine n’a d’autre prétention que de divertir ses spectateurs. Synopsis : C’est la petite histoire d’une chambre d’hôtel dans le quartier des Batignolles à Paris. Nous sommes dans la « chambre mandarine ». Y séjournent les clients les plus hétéroclites, tous plus étranges les uns que les autres. Un ballet tourbillonnant de tranches de vie, que seule une chambre d’hôtel discrète peut connaitre… Salle des fêtes de Cadaujac CHEMIN DU CHÄTEAU 53640 Champéon GIronde samedi 26 mars – 21h00 à 23h00

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Champéon, Gironde Autres Lieu Salle des fêtes de Cadaujac Adresse CHEMIN DU CHÄTEAU Ville Champéon Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Salle des fêtes de Cadaujac Champéon Departement GIronde

Salle des fêtes de Cadaujac Champéon GIronde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champeon/

THEATRE A CADAJAC : La Chambre Mandarine de Robert Thomas Salle des fêtes de Cadaujac 2022-03-26 was last modified: by THEATRE A CADAJAC : La Chambre Mandarine de Robert Thomas Salle des fêtes de Cadaujac Salle des fêtes de Cadaujac 26 mars 2022 21:00 Champéon Salle des fêtes de Cadaujac Champéon

Champéon GIronde