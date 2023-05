ROMEO ET JULIETTE PAR LA CIE CHOUCHENKO Château des Vaux, 10 août 2023, Champéon.

Dans le cadre du festival des Nuits de la Mayenne, le Château des Vaux deviendra le temps d’une soirée le théâtre des amours contariés de « Romeo et Juliette ».

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 23:00:00. EUR.

Château des Vaux

Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire



As part of the Nuits de la Mayenne festival, the Château des Vaux will become for one evening the theater of the contested loves of « Romeo and Juliet »

En el marco del festival Nuits de la Mayenne, el Château des Vaux se convertirá por una noche en el teatro de los amores disputados de « Romeo y Julieta »

Im Rahmen des Festivals Les Nuits de la Mayenne wird das Château des Vaux für einen Abend zum Schauplatz der verwickelten Liebe von « Romeo und Julia »

Mise à jour le 2023-05-10 par eSPRIT Pays de la Loire