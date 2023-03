ARTISANAT D’ART A CHAMPEIX CHAMPEIX, 1 avril 2023, Champeix.

La Municipalité de Champeix a imaginé un parcours à faire dans les rues de la « Cité des Jardins » les samedi 1 et dimanche 2 avril 2023 de 10h à 19h, à la rencontre des artisans et créateurs de cette « Petite Cité de Caractère ».

Après un accueil dans une salle municipale, transformée pour l’occasion en salle d’exposition de l’artisanat local et en particulier de l’artisanat d’art, les visiteurs partiront à la découverte des boutiques et ateliers, le temps d’une balade dans les rues de la ville. Ils seront accompagnés et guidés, d’un point à un autre, par des animations proposées par les associations locales.

Les artisans et créateurs participants :

L’atelier cirier « Mathilde et Zoë »

Comme posée sur les rives de la Couze Chambon, la maison de Mathilde et Zoé est une boutique artisanale, un atelier … tout un univers.

Agnès Villani parle ainsi de son travail : « Passionnée depuis toujours par les parfums, particulièrement depuis la lecture du roman de Suskïnd, j’ai découvert au fil du temps une autre passion, disons même une addiction : les bougies. C’est pourquoi, pendant plus d’une année, j’ai testé différentes cires, parfums, mèches, contenants, embellissements, jusqu’à obtenir le résultat que j’espérais: des bougies qui ne creusent pas et qui sentent aussi bon du début de leur combustion jusqu’à la fin. »

L’atelier de broderie-couture « Celine Couture »

Broderie flocage

Tout support – Personnalisation

Ayant fait l’acquisition d’une brodeuse, je propose un service broderie pour les particuliers et les professionnels. Idée cadeau, personnalisation de linge de maison serviette, cousin, vêtement professionnel, sac publicitaire, t-shirt avec votre logo, tapis de selle, blouson, cartable… les possibilités sont très nombreuses.

Retouches, couture et personnalisation de vêtements

Réparation textile, vêtement, linge de maison sac…

Remise à la taille, changement de fermeture à glissière, ourlet…

Personnalisation de vêtement, ajouter un ruban, un biais ou pourquoi pas un morceau de dentelle afin d’actualiser ou customiser votre garde-robe.

Cours de couture enfants et adultes

Je propose dans mon atelier, des cours de couture les après-midi.Initiation à l’utilisation de machine à coudre et surjeteuse ou tout simplement apprendre à régler et se servir de votre machine à coudre.

Réparation de machine à coudre

En partenariat et en formation depuis novembre avec Imachine (réparateur de machine depuis plus de 31 ans), je propose à mes clients un service réparation et révision de machine à coudre.

L’atelier de sculpture sur pierre « Geologic Garden »

Je m’appelle Alexandra Boiche, lapidaire passionnée et spécialisée dans les minéraux et gemmes d’Auvergne.

J’effectue la taille à facette des pierres et principalement des pierres précieuses.

Je trouve et je taille pour la grande majorité des pierres issues de la région.

J’ai fait des collaborations avec des grands joailliers. Et ce qui m’anime aujourd’hui est la fabrication locale de bijoux haut de gamme et d’objets uniques en métaux précieux et pierres locales.

Je fournis donc à ma clientèle des bijoux et objets 100 % made in Auvergne et fabriqués à la main. Avec une sélection de pierres uniques, éthiques, non chauffées non traitées.

L’atelier de photographie d’art « Tika Photographie »

Le studio Tika Photographie est un studio photo pour particuliers et professionnels, mais aussi une petite galerie qui expose des photos d’art. Laïla Revardeau, la photographe du studio, titulaire d’un BTS photo, aime réaliser des séries de photos d’art en studio avec des photos de portrait, de nus ou des photos en extérieur avec des photos de nature, de paysages ou d’animaux, notamment une série en noir et blanc sur les oiseaux. Chaque série photo est aussi caractérisée par le papier choisi pour l’impression. Au studio Tika Photographie vous pourrez découvrir de nombreux papiers photo écoresponsables, en fibre de mûrier ou bambou ou 100% coton.

« Décoration Consciente ou l’Art de ne Rien Jeter »

Décoration Consciente est un atelier-boutique de décoration artisanale et éthique basée sur la récupération d’objets, qui sont détournés de leur usage de base, où je propose un service de créations/projets décoratifs sur-mesure réalisés à partir d’un devis en fonction de vos envies et budgets.

Je collecte des objets, soit destinés à être jetés, soit donnés ou chinés pour une bouchée de pain… Je leur permets d’avoir une nouvelle vie…

Dans le même temps, il s’agit de faire joli et mieux avec moins, dans la perspective d’une plus grande sobriété, du point de vue écologique, matériel et économique.

Atelier créatif pour les enfants (à partir de 6 ans) :

“Je fabrique ma guirlande pour Pâques”

Dans cet atelier, vos enfants élaboreront eux-mêmes leur guirlande de Pâques (découpe de forme, fabrication de pompon et assemblage de la guirlande)

Le samedi 1 er avril de 10h30 à 11h30

Le dimanche 2 avril de 10h30 à 11h30

Tarif : 5 euros/ enfant

6 enfants max/ par atelier – Réservation obligatoire

Les parents ne restent pas durant l’atelier

L’atelier de couture « Nalamille »

L’Atelier-Boutique Nalamille propose des accessoires textiles dédiés aux bébés et jeunes enfants, ainsi que des produits dits « zéro déchet » dans son univers coloré et joyeux. Les tissus utilisés sont biologiques et équitables, ou Oeko-Tex, c’est-à-dire exempt de produits dangereux pour la santé et l’environnement. Tout est fabriqué à la main par Sabrina.

Le jeune atelier « Pelip’ART » macramé et pierres naturelles, laiton, bois

Le jeune atelier Pelip’ART popose des créations artisanales diverses alliant technique de macramé et pierres naturelles, laiton, bois..

Durant les Journées Européennes des Métiers d’Art, Aurélie présentera ses créations dans le studio de Tika Photographie à Champeix

L’atelier de couture-création « Le fil des Couzes »

Suite à une reconversion professionnelle, une inspiration familiale et l’envie de réaliser mes propres créations, j’ai commencé à créer des sacs en 2020. Venez découvrir mes dernières créations lors des JEMA 2023 ! Je vous présenterai ma démarche de création et mon savoir-faire.

Le modeleur Nicolas Garreau

Sa carrière d’artiste commence par la production de différents types de statues et de bustes de personnages de BD pour des collectionneurs européens . Après quelques années à travailler dans le domaine du para-bd, il décide d’explorer formes, matières et couleurs en créant dans la matière les idées personnelles naissant de son imagination. L’argile étant son médium de prédilection, il l’utilise comme matériau de moulage pour créer des œuvres potentiellement lumineuses en cire ou des pièces en plâtre.

A la rencontre de l’art et de l’artisanat naissent maintenant des supports d’expression, expression eux-mêmes de son imagination

En complément…

Vous pourrez aussi découvrir les savoir-faire et les créations de la savonnerie artisanale « Les mains sales » et de la microbrasserie le « beerarium » (visite de l’atelier de fabrication sur réservation).

Le fil conducteur :

L’association « Champeix Animations » assurera le fil conducteur entre les ateliers et proposera 2 visites de découverte du patrimoine local de la « Cité des Jardins » :

– Le samedi matin : le bas du village (les places et le centre bourg, l’église, les courtinières, le jardin des sœurs, les ponts, les passerelles, la Couze Chambon, le quartier de la combe et ses maisons vigneronnes, les moulins, les fontaines, le courtiou…)

– Le dimanche matin : le haut du village (la place de la roche, les vieilles rues, le château à travers l’armorial de Revel, la chapelle et ses fresques du 12éme siècle, le presbytère, les jardins scéniques, la citerne, le donjon du 13éme siècle, la passé vigneron du village, la vue panoramique ,.)

Nous espérons que ces Journées des Métiers d’Art susciteront des passions et des vocations tout en découvrant notre «Cité des Jardins».

