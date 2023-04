DECOUVERTE DES CHAMOIS, 8 avril 2023, Champdray.

Observer les chamois de près ou avec des jumelles. Autre formule proposée : privative, jusqu’à 6 personnes 150€. Tarif famille 2 adultes et 2 enfants 70€.. Tout public

Jeudi 2023-04-08 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-04 . 25 EUR.

Champdray 88400 Vosges Grand Est



Observe chamois up close or with binoculars. Other formula proposed: private, up to 6 people 150? Family rate 2 adults and 2 children 70?

Observe los rebecos de cerca o con prismáticos. Otra fórmula propuesta: privado, hasta 6 personas 150? Tarifa familiar 2 adultos y 2 niños 70?

Beobachten Sie Gämsen aus der Nähe oder mit dem Fernglas. Weitere Angebote: Privatunterkunft für bis zu 6 Personen 150? Familientarif für 2 Erwachsene und 2 Kinder 70?

Mise à jour le 2023-03-27 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES