Village des étoiles au Château de Champdor Château de Champdor, 26 juillet 2023, Champdor-Corcelles.

Le village des étoiles vient à votre rencontre pour une soirée d’observation à l’œil

nu et aux instruments. Venez découvrir le ciel et son immensité !.

2023-07-26 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-26 . .

Château de Champdor Champdor

Champdor-Corcelles 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The village of the stars comes to meet you for an evening of observation with the eye

and instruments. Come and discover the sky and its immensity!

El pueblo de las estrellas se acerca a ti para una velada de observación con el ojo y los instrumentos

e instrumentos. ¡Venga a descubrir el cielo y su inmensidad!

Das Dorf der Sterne kommt zu Ihnen, um einen Abend lang mit dem Auge und den Instrumenten zu beobachten

und mit Instrumenten. Entdecken Sie den Himmel und seine Unendlichkeit!

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey