Concert au château de Champdor – Séries Château de Champdor, 30 juin 2023, Champdor-Corcelles.

Concert de l’Union Musicale de l’Albarine

L’Harmonie vient pour la première fois se produire à Champdor. Pour satisfaire un public large, les musiciens vous interpréteront un programme sur le thème des séries télévisées..

2023-06-30 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-30 . .

Château de Champdor Champdor

Champdor-Corcelles 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Concert of the Union Musicale de l?Albarine

The Harmonie comes for the first time to perform in Champdor. To satisfy a large public, the musicians will interpret a program on the theme of the television series.

Concierto de la Union Musicale de l’Albarine

La Union Musicale de l’Albarine viene por primera vez a actuar a Champdor. Para satisfacer a un público numeroso, los músicos interpretarán un programa sobre el tema de las series de televisión.

Konzert der Union Musicale de l’Albarine

Die Harmoniemusik kommt zum ersten Mal nach Champdor, um dort aufzutreten. Um ein breites Publikum anzusprechen, werden die Musiker ein Programm zum Thema Fernsehserien aufführen.

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey