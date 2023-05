Spectacle de théâtre – la grange à Lucien 290 Rue du Château Catégories d’évènement: Ain

Champdor-Corcelles

Spectacle de théâtre – la grange à Lucien 290 Rue du Château, 11 juin 2023, Champdor-Corcelles. Spectacle de théâtre au château de Champdor :

« La grange à Lucien » de la compagnie La Pierre d’Amyon.

2023-06-11 à 17:00:00

290 Rue du Château Château de Champdor

Champdor-Corcelles 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Theater show at the castle of Champdor:

« La grange à Lucien » by the company La Pierre d’Amyon Espectáculo teatral en el castillo de Champdor:

« La grange à Lucien » de la compañía La Pierre d’Amyon Theateraufführung im Schloss von Champdor :

« La grange à Lucien » der Theatergruppe La Pierre d’Amyon Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

