CHAMPDOMERGUE 2023 : CAMISARDS 1702 – MAQUISARDS 1944 Champdomergue Saint-Privat-de-Vallongue, 10 septembre 2023, Saint-Privat-de-Vallongue.

Saint-Privat-de-Vallongue,Lozère

Journée sur le thème des camisards et des maquisards le 10 septembre 2023 à Champdomergue avec au programme :

– deux randonnées : 8h15 à l’Espinas ou 8h30 à Champdomergue

– 10h30 : culte protestant avec Christophe Granade

– 11h30 : conférence de Ser….

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . EUR.

Champdomergue

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie



Day on the theme of Camisards and Maquisards on September 10, 2023 at Champdomergue with the following program:

– two hikes: 8:15 a.m. to Espinas or 8:30 a.m. to Champdomergue

– 10:30am: Protestant service with Christophe Granade

– 11:30am: conference by Ser…

Jornada sobre el tema de los Camisards y los Maquis el 10 de septiembre de 2023 en Champdomergue con el siguiente programa:

– dos paseos: 8.15 h en Espinas u 8.30 h en Champdomergue

– 10.30 h: oficio protestante con Christophe Granade

– 11.30 h: conferencia de Ser…

Tag zum Thema Kamisarden und Maquisards am 10. September 2023 in Champdomergue mit Programm :

– zwei Wanderungen: 8.15 Uhr in L’Espinas oder 8.30 Uhr in Champdomergue

– 10.30 Uhr: protestantischer Gottesdienst mit Christophe Granade

– 11.30 Uhr: Vortrag von Ser…

Mise à jour le 2023-08-07 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère