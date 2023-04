Sorties découverte spéléo classique Rivière souterraine de Champdeniers, 8 juillet 2023, Champdeniers.

dès 8 ans

Découverte facile de la rivière souterraine de Champdeniers – niveau débutant. Parcours d’1km dans des galeries horizontales, de belles et grandes salles et une jolie rivière. Bien que l’on commence par une galerie au plafond plutôt bas, le reste de l’itinéraire se déroule globalement debout !.

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



from 8 years old

Easy discovery of the underground river of Champdeniers – beginner level. A 1km walk in horizontal galleries, beautiful and large rooms and a nice river. Although we start in a gallery with a rather low ceiling, the rest of the itinerary is mostly upright!

a partir de 8 años

Descubrimiento fácil del río subterráneo de Champdeniers – nivel principiante. Un recorrido de 1 km a través de galerías horizontales, grandes y bellas salas y un bonito río. Aunque se empieza en una galería con un techo bastante bajo, ¡el resto del recorrido es en su mayor parte vertical!

ab 8 Jahren

Leichte Entdeckung des unterirdischen Flusses von Champdeniers – Anfängerniveau. 1 km lange Strecke durch horizontale Galerien, schöne und große Hallen und einen hübschen Fluss. Obwohl man in einer Galerie mit niedriger Decke beginnt, verläuft der Rest der Route weitgehend im Stehen!

