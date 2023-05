Vide grenier du Comité Vila Marim Boulodrome, 4 juin 2023, Champdeniers.

L’association comité Vila Marim organise son vide grenier, le dimanche 4 juin 2023 au boulodrome de Champdeniers.

Ouverture au public de 8h00 à 18h00

Entrée gratuite.

De 100 à 200 exposants, particuliers et professionnels

Restauration / Buvette, WC, Extérieur, Parking

Horaires exposants de 6h00 à 18h00

Aménagements : extérieur, parking exposant, café offert pour les exposants.

Stationnement des véhicules sur place mini 5 minutes.

Tarifs 2 € le mètre linéaire..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. EUR.

Boulodrome

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The association Vila Marim committee organizes its garage sale, on Sunday, June 4, 2023 at the boulodrome of Champdeniers.

Open to the public from 8h00 to 18h00

Free entrance.

From 100 to 200 exhibitors, individuals and professionals

Catering / Refreshment bar, WC, Outdoor, Parking

Exhibitors schedules from 6:00 am to 6:00 pm

Facilities: outdoor, exhibitor parking, free coffee for exhibitors.

Parking of vehicles on the spot mini 5 minutes.

Rates 2 ? per linear meter.

El comité de la asociación Vila Marim organiza su venta de garaje el domingo 4 de junio de 2023 en la bolera Champdeniers.

Abierto al público de 8:00 am a 6:00 pm

Entrada libre.

De 100 a 200 expositores, particulares y profesionales

Catering / Bar, WC, Exterior, Aparcamiento

Horario de expositores de 6:00 a 18:00 horas

Instalaciones: al aire libre, aparcamiento para expositores, café gratuito para expositores.

Estacionamiento de vehículos in situ durante un mínimo de 5 minutos.

Precios 2€ por metro lineal.

Der Verein Comité Vila Marim organisiert seinen Flohmarkt am Sonntag, den 4. Juni 2023, auf dem Boulodrome von Champdeniers.

Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit von 8.00 bis 18.00 Uhr

Der Eintritt ist frei.

100 bis 200 Aussteller, Privatpersonen und Gewerbetreibende

Verpflegung / Getränkestand, WC, Außenbereich, Parkplatz

Öffnungszeiten Aussteller von 6.00 bis 18.00 Uhr

Einrichtungen: Außenbereich, Ausstellerparkplatz, kostenloser Kaffee für Aussteller.

Parken von Fahrzeugen vor Ort mini 5 Minuten.

Preise 2 ? pro laufendem Meter.

Mise à jour le 2023-04-17 par CC Val de Gâtine