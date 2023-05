Rencontre littéraire : Brigitte Soury-Bernard, 10 mai 2023, Champdeniers.

La bibliothèque de Champdeniers vous invite à venir partager un moment de convivialité avec la romancière Brigitte SOURY-BERNARD, le mercredi 10 mai à 14h00.

Entrée libre.

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 . EUR.

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The library of Champdeniers invites you to share a moment of conviviality with the novelist Brigitte SOURY-BERNARD, on Wednesday, May 10th at 2:00 pm.

Free entrance

La biblioteca Champdeniers le invita a compartir un momento de convivencia con la novelista Brigitte SOURY-BERNARD, el miércoles 10 de mayo a las 14.00 h.

Entrada gratuita

Die Bibliothek von Champdeniers lädt Sie ein, am Mittwoch, den 10. Mai um 14.00 Uhr einen geselligen Moment mit der Romanautorin Brigitte SOURY-BERNARD zu verbringen.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-04-28 par CC Val de Gâtine