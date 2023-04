Cinéma Séniors : Où sont les moutons ? Salle des fête, 4 mai 2023, Champdeniers.

Le CSC les Unis vert organise une séance ciné-séniors, le jeudi 4 mai 2023, à 14h30, salle des fêtes de Champdeniers.

À 86 ans, Gérard est désormais le seul à élever des moutons. Son épouse Marie-Josèphe, passés ses feuilletons du matin, nourrit quant à elle le voisinage avec du café et des gâteaux. Elle s’occupe du foyer et surtout : elle déteste les moutons !

Alors que le cœur lourd, Gérard se résout à vendre ses dernières brebis, Marie-Jo et ses sœurs perpétuent un joyeux esprit de communauté que leur génération a toujours connu. Car si faire devient difficile, la parole permet de raconter, de rire, et de transmettre aux suivants. Car leur mode de vie revient à la mode : zéro déchet, localisme, sobriété… Pourquoi ne pas y glaner quelques inspirations pour demain ?

Tarif : 4,50 €

Possibilité de transport pour ceux qui le souhaitent.

Renseignements et réservations au 05 49 25 62 27.

Salle des fête

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The CSC les Unis vert organizes a film-seniors session, on Thursday, May 4, 2023, at 2:30 pm, in the village hall of Champdeniers.

At 86 years old, Gérard is now the only one to raise sheep. His wife Marie-Josèphe, after her morning soap operas, feeds the neighborhood with coffee and cakes. She takes care of the household and above all: she hates sheep!

While Gérard decides to sell his last sheep with a heavy heart, Marie-Jo and her sisters perpetuate the joyful community spirit that their generation has always known. For if doing things becomes difficult, the word allows to tell, to laugh, and to transmit to the following ones. Because their way of life is coming back in fashion: zero waste, localism, sobriety? Why not glean some inspiration for tomorrow?

Price: 4,50 ?

Possibility of transportation for those who wish.

Information and reservations at 05 49 25 62 27

El CSC les Unis vert organiza una sesión de cine para mayores el jueves 4 de mayo de 2023, a las 14.30 h, en la sala del pueblo de Champdeniers.

A sus 86 años, Gérard es ya el único que cría ovejas. Su mujer, Marie-Josèphe, después de sus telenovelas matinales, alimenta al vecindario con café y pasteles. Se ocupa de la casa y, sobre todo: ¡odia las ovejas!

Mientras Gérard decide vender su última oveja con el corazón encogido, Marie-Jo y sus hermanas perpetúan el alegre espíritu comunitario que su generación siempre ha conocido. Porque si hacer las cosas se vuelve difícil, la palabra hablada les permite contar historias, reír y transmitirlas a la siguiente generación. Porque su modo de vida se está poniendo de moda: residuos cero, localismo, sobriedad.. ¿Por qué no inspirarse para el mañana?

Precio: 4,50

Transporte disponible para quienes lo deseen.

Información y reservas en el 05 49 25 62 27

Das CSC les Unis vert organisiert am Donnerstag, den 4. Mai 2023, um 14:30 Uhr im Festsaal von Champdeniers eine Filmvorführung für Senioren.

Mit 86 Jahren ist Gérard nun der einzige, der noch Schafe züchtet. Seine Frau Marie-Josèphe hat die morgendlichen Seifenopern hinter sich gelassen und versorgt die Nachbarschaft mit Kaffee und Kuchen. Sie kümmert sich um den Haushalt und vor allem: Sie hasst Schafe!

Während Gérard schweren Herzens seine letzten Schafe verkaufen muss, halten Marie-Jo und ihre Schwestern den fröhlichen Gemeinschaftsgeist aufrecht, den ihre Generation schon immer gekannt hat. Denn wenn das Tun schwierig wird, ermöglicht es das Wort, zu erzählen, zu lachen und an die Nächsten weiterzugeben. Denn ihr Lebensstil ist wieder in Mode: Null Abfall, Lokalismus, Genügsamkeit? Warum also nicht ein paar Inspirationen für morgen sammeln?

Eintrittspreis: 4,50 ?

Transportmöglichkeit für diejenigen, die es wünschen.

Informationen und Reservierungen unter 05 49 25 62 27

