Cinéma : Pattie et la colère de Poseidon Salle des fêtes, 20 avril 2023, Champdeniers.

Le CSC Les Unis Vers en Val de Gatine, en collaboration avec le CRPC organise sa séance cinéma, le jeudi 20 avril 2023, à 15h, à la salle des fêtes de Champdeniers.

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place..

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 . EUR.

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The CSC Les Unis Vers en Val de Gatine, in collaboration with the CRPC, is organizing a film screening on Thursday, April 20, 2023, at 3:00 p.m. in the Champdeniers village hall.

Life goes on peacefully in Yolcos, a beautiful and prosperous port city in ancient Greece, when the population is threatened by the wrath of Poseidon. A young adventurous mouse and the cat who adopted her will unwittingly help old Jason and his Argonauts in their quest to save the city. But more than just a helping hand, the operation will ultimately lead them to confront the most dangerous mythical creatures of mythology and overcome all dangers for them.

El CSC Les Unis Vers en Val de Gatine, en colaboración con el CRPC, organiza la proyección de una película el jueves 20 de abril de 2023, a las 15.00 horas, en la sala de fiestas de Champdeniers.

La vida transcurre apaciblemente en Yolcos, una bella y próspera ciudad portuaria de la antigua Grecia, cuando la población se ve amenazada por la cólera de Poseidón. Una joven ratona aventurera y el gato que la ha adoptado ayudan sin saberlo al viejo Jasón y a sus argonautas en su intento de salvar la ciudad. Pero más que una simple ayuda, la operación acabará llevándoles a enfrentarse a las criaturas míticas más peligrosas de la mitología y a superar todos los peligros para ellos.

Das CSC Les Unis Vers en Val de Gatine organisiert in Zusammenarbeit mit dem CRPC am Donnerstag, den 20. April 2023, um 15 Uhr im Festsaal von Champdeniers seine Filmvorführung.

Das Leben in Yolcos, einer schönen und wohlhabenden Hafenstadt im antiken Griechenland, verläuft friedlich, als die Bevölkerung vom Zorn Poseidons bedroht wird. Eine junge, abenteuerlustige Maus und die Katze, die sie adoptiert hat, helfen ohne ihr Wissen dem alten Jason und seinen Argonauten bei ihrer Suche nach der Rettung der Stadt. Doch die Aktion ist mehr als nur eine Hilfe, sie führt sie schließlich dazu, den gefährlichsten Fabelwesen der Mythologie gegenüberzutreten und an ihrer Stelle alle Gefahren zu überwinden.

Mise à jour le 2023-03-01 par CC Val de Gâtine