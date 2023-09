Initiation spéléo par le Spéléo Club de Touraine Champdeniers Champdeniers Catégories d’Évènement: Champdeniers

Deux-Sèvres Initiation spéléo par le Spéléo Club de Touraine Champdeniers Champdeniers, 7 octobre 2023, Champdeniers. Initiation spéléo par le Spéléo Club de Touraine Samedi 7 octobre, 08h00 Champdeniers 20€ sur inscription A l´occasion des journées nationales de la Spéléologie et du canyoning, nous vous proposons une Initiation en rivière souterraine des deux Sèvres, à Champdenier. Le tarif est de 20€ pour le covoiturage. Le rendez-vous est à 8h au départ du club, 2 place jules Massenet à Tours. prévoir un pic-nic et un change complet. Champdeniers champdeniers Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://sct37.ffspeleo.fr/formulaire_vente1.php?key=16fc18d787294ad5171100e33d05d4e2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T08:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-07T08:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

