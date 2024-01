Trail du Val d’Égray : 13ème édition Champdeniers, samedi 24 février 2024.

Trail du Val d’Égray : 13ème édition Champdeniers Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-25

Course nature au départ de Champdeniers, 13e édition samedi 24 et dimanche 25 février. Le samedi à 19 h 30,

première étape, un défi de 18 km. Inscriptions en ligne sur le site internet du Trail du Val d’Égray, la-legraysclub.fr ou par courriel à webmaster@la-legraysclub.fr ou par tél. 05.49.06.01.28.

.

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



L’événement Trail du Val d’Égray : 13ème édition Champdeniers a été mis à jour le 2024-01-16 par CC Val de Gâtine