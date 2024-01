Soirée pizza et karaoké Champdeniers, vendredi 19 janvier 2024.

Soirée pizza et karaoké Champdeniers Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19 21:30:00

Vendredi 19 janvier 2024 – Soirée 15-18 ans

Soirée exceptionnelle pour les jeunes entre 15 et 18 ans au Pôle Jeunesse de 19h à 21h30 !

Quoi de prévu ?

Du karaoké

Des jeux de société

Des pizzas

De la rigolade

Un moment sympa pour se retrouver après cette reprise !

Contacte moi via facebook ou au 06.76.82.44.37

à bientôt, Marion

Pôle Jeunesse

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



L’événement Soirée pizza et karaoké Champdeniers a été mis à jour le 2024-01-16 par CC Val de Gâtine