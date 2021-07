Champclauson Espace Culturel La Berline Champclauson, Gard Spectacle Cie Aller Retour – Journal de nos corps Espace Culturel La Berline Champclauson Catégories d’évènement: Champclauson

Spectacle Cie Aller Retour – Journal de nos corps Espace Culturel La Berline, 31 juillet 2021 20:30-31 juillet 2021 21:30, Champclauson. Samedi 31 juillet, 20h30 5€ tarif réduit et 8€ plein tarif https://leslendemains.fr/ Spectacle de cirque et théâtre gestuel Très librement inspiré de Journal d’un corps de Daniel Pennac, ce spectacle propose une variation sur le thème du corps. De façon onirique et décalée, deux comédiennes circassiennes comparent leur morphologie, explorent leur anatomie. Essayant par tous les moyens de coller à un code préétabli, elles se trouvent confrontées à leurs défauts et se font surprendre par leur animalité. Le décor épuré se transforme au fil du spectacle tel le corps au cours de la vie, il se charge d’empreintes, de mémoire. De et avec : Violette Hocquenghem et Magali Bilbao

Mise en scène : Sophia Perez

Regard complice : Patricia Marinier

Régie : Laetitia Orsini

55 minutes

A partir de 10 ans

5€ tarif réduit et 8€ plein tarif

A partir de 10 ans

Espace Culturel La Berline
Champclauson – 30110 La Grand Combe
30110 Champclauson
rue de la cantine
Gard

samedi 31 juillet – 20h30 à 21h30

