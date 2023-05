Soirées interactives Boussoulet, 27 mai 2023, Champclause.

Echanges et partage sur un thème autour d’un Apéro Plantes

SAISON 1 : A la découverte des « Accords Toltèques »



SAMEDI 29 AVRIL 2023 à 18 h : 1er Accord

SAMDEI 6 MAI : 2ème Accord

SAMEDI 27 MAI : 3ème Accord

SAMEDI 10 JUIN : 4ème Accord.

2023-05-27 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Boussoulet

Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Exchanges and sharing on a theme around an Apéro Plantes

SEASON 1: Discovering the « Toltec Agreements



SATURDAY APRIL 29, 2023 at 6:00 pm: 1st Agreement

SATURDAY MAY 6: 2nd Agreement

SATURDAY 27 MAY: 3rd Agreement

SATURDAY JUNE 10: 4th Agreement

Intercambios y puestas en común sobre un tema en torno a un Apéro Plantes

TEMPORADA 1: Descubrir los « Acuerdos Toltecas



SÁBADO 29 ABRIL 2023 a las 18h: 1er Acuerdo

SÁBADO 6 DE MAYO: 2º Acuerdo

SÁBADO 27 DE MAYO: 3er Acuerdo

SÁBADO 10 DE JUNIO: 4º Acuerdo

Austausch und gemeinsame Nutzung eines Themas rund um einen Pflanzen-Aperitif

SAISON 1: Entdecken Sie die « Toltec-Akkorde »



SAMSTAG, 29. APRIL 2023 um 18 Uhr: 1

SAMSTAG, 6. MAI: 2

SAMSTAG, 27. MAI: 3

SAMSTAG, 10. JUNI: 4

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal