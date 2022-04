Champ’Aisne Trail 2022 Étampes-sur-Marne Étampes-sur-Marne Catégories d’évènement: Aisne

Champ’Aisne Trail 2022 Étampes-sur-Marne, 15 mai 2022, Étampes-sur-Marne. Champ’Aisne Trail 2022 Étampes-sur-Marne

2022-05-15 06:00:00 – 2022-05-15 10:00:00

Étampes-sur-Marne Aisne Étampes-sur-Marne 10 10 La compétition se déroule suivant les règles sportives de la FFA (Fédération Française d’Athlétisme)

Grand Trail Vallée Marne (60km) Offrira 3 points ITRA à tous les Finishers; Rataf’Aisne Trail (30km) Offrira 1 point ITRA à tous les Finishers. Trails ouverts aux athlètes, licenciés ou non à partir de la catégorie Espoir (2002 et avant).

la Mouss’Aisne (14km) est ouverte à partir des cadets (2004-2006). La date limite d’inscription est fixée au Jeudi 05 Mai 2022 à minuit en ligne dans la limite des dossards disponibles. Inscriptions sur place uniquement le samedi entre 14h et 18h00. Majoration :5€ dans la limite des dossards disponibles.

+33 6 31 45 41 25 http://champaisnetrail2022.e-monsite.com/

