Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte Champagnole, 12 juillet 2023, Champagnole.

Champagnole,Jura

L’ Église St Cyr et Ste Julitte, construite en 1755, est dédiée aux martyrs du 3ème siècle, Sainte Julitte et son fils, Saint Cyr..

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté



The Church of St Cyr and St Julitte, built in 1755, is dedicated to the 3rd century martyrs, St Julitte and her son, St Cyr.

La iglesia de San Ciro y Santa Julieta, construida en 1755, está dedicada a los mártires del siglo III, Santa Julieta y su hijo, San Ciro.

Die Kirche St. Cyr und St. Julitte wurde 1755 erbaut und ist den Märtyrern des dritten Jahrhunderts gewidmet, der Heiligen Julitte und ihrem Sohn, …

