Loto de la Tarentelle Champagnole, dimanche 18 février 2024.

Début : 2024-02-18 13:00:00

fin : 2024-02-18

De nombreux lots à gagner bons d’achat, entrées au parc d’attraction Nigloland, paniers garnis…

Ouverture des portes à 13h et début des parties dès 14h.

18 parties et 3 parties spéciales.

Buffet et buvette sur place.

L’Oppidum

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté



