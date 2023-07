Visitez les salons privés d’une des plus grandes propriétés de champagne Champagne Vranken Pommery Reims, 16 septembre 2023, Reims.

Visitez les salons privés d’une des plus grandes propriétés de champagne 16 et 17 septembre Champagne Vranken Pommery Réservation obligatoire. Départ toutes les heures. Durée 40 min

Cette visite guidée vous permet de découvrir les lieux de réception du domaine, chargés d’histoire et d’art, habituellement fermés au public.

Imaginé, conçu et créé par la Veuve Pommery dans la seconde moitié du XIXe siècle, le domaine Pommery est aujourd'hui encore la plus grande propriété de champagne au monde. Le chantier, énorme, durera plus de 10 ans pour construire tous les bâtiments extérieurs, chacun d'entre eux abritant les secrets de l'élaboration de ses vins de Champagne. Ces dix années permettront de planter les 25 hectares de vignes et de creuser les 18 kilomètres de galeries, à 30 mètres sous terre, pour relier entre elles les 120 crayères.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

© Domaine Vranken Pommery