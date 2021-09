Champagne Tasting Hôtel Salomon de Rothshild, 23 octobre 2021, Paris.

Champagne Tasting

Hôtel Salomon de Rothshild, le samedi 23 octobre à 11:00

La 4ème édition de Champagne Tasting se déroulera le 23 Octobre 2021 à l’Hôtel Salomon de Rothschild à Paris. Champagne Tasting, le grand rendez-vous des amoureux des bulles ! Ce 23 octobre, les amateurs de Champagne seront à la fête ! La 4ème édition de Champagne Tasting réunira à nouveau connaisseurs, néophytes et professionnels. Cet automne, pas moins de 70 Maisons de Champagne et Champagnes de vignerons seront sur place pour raconter leurs terroirs et révéler leur fantastique savoir-faire. Une édition exceptionnelle pour découvrir la célèbre technicité champenoise et déguster sa diversité aromatique. **Une édition 2021 pour voir les choses en grand** C’est dans le cadre prestigieux de l’Hôtel Salomon de Rothschild, dans le 8ème arrondissement de Paris, que se tiendra cette année Champagne Tasting. Un moment privilégié, propice aux rencontres et aux échanges, auprès des Maisons, vignerons et partenaires du grand réseau Champagne Tasting. La journée sera ponctuée de remarquables rendez-vous pour savourer ce vin effervescent et bien plus encore. **Une programmation extraordinaire** Plus éclatante que jamais, la 4ème édition de Champagne Testing sera rythmée de superbes temps forts. Une programmation sous le signe de la dégustation et des retrouvailles, à la fois conviviales et professionnelles. ● Brunch des sommeliers, invités d’honneur de cet événement gastronomique, en partenariat avec l’Association des Sommeliers de Paris ● Master Class de prestige, animée par Caviar de France, aux côtés de 3 maisons de renom : Philipponnat, Billecart Salmon et Laurent Perrier ● Dating Professionnel, en partenariat avec MG Consultants, partenaire RH des maisons et vignerons champenois ● Dégustation & acquisition de Champagnes, en partenariat avec Chateaunet, acteur majeur de la distribution des grands vins en France **Informations pratiques** Samedi 23 octobre 11h-19h Hôtel Salomon de Rothschild 11, rue Berryer 75008 Paris 4ème édition 70 Maisons de Champagne & Champagnes de vignerons Prévente sans abonnement : 25 euros Prévente avec abonnement 6 mois : 28 euros

Hôtel Salomon de Rothshild 11 rue Berryer, 75008 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T11:00:00 2021-10-23T19:00:00