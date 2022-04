Champagne Tasting 2022 : l’événement revient pour sa 5e édition Hôtel Salomon de Rothschild Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Champagne Tasting 2022 : l’événement revient pour sa 5e édition Hôtel Salomon de Rothschild, 7 mai 2022, Paris. Le samedi 07 mai 2022

de 11h00 à 19h00

. payant Prévente pass journée : 25 € Prévente pass journée + abonnement Terre de vins (6 mois) : 28 € Pass journée (sur place) : 32 €

Champagne Tasting revient à Paris au printemps prochain ! Après un agenda bousculé ces deux dernières années, l’événement Champagne Tasting retrouve sa place dans le calendrier 2022. Il aura lieu samedi 7 mai dans l’enceinte de l’Hôtel Salomon de Rothschild dans le 8e arrondissement de Paris, pour célébrer Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de champagne Près de 70 maisons de Champagne et champagnes de vignerons seront sur place pour raconter leurs terroirs et révéler leur savoir-faire à un public de passionnés et de grands amateurs. Rythmé par des dégustations et des temps d’échanges privilégiés, Champagne Tasting célèbre cette année sa 5e édition. Au programme de cette journée printanière : Rencontres et dégustations autour des propriétés champenoises présentes

présentes La journée s’ouvre samedi matin avec le « Chateaunet Challenge » de 11h30 à 12h30 : un concours de dégustation à l’aveugle ouvert à tous, organisé en partenariat avec Chateaunet. Un gagnant se verra récompensé à l’issue du challenge. Deux nouvelles master classes de prestige orchestrées par les Maisons Ruinart et Veuve Clicquot :

14h – 14h45 – Veuve Clicquot « La Grande Dame » : la gloire du Pinot Noir

15h30 – 16h15 – Ruinart, l’Art du Chardonnay De 17h à 17h45, un atelier de découverte organisé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne vient clôturer l’après-midi C’est dans le cadre prestigieux de l’Hôtel Salomon de Rothschild, dans le 8e arrondissement de Paris, que se tiendra cette année encore l’événement Champagne Tasting. Un moment privilégié, propice aux rencontres et aux échanges, auprès des maisons, vignerons et partenaires de Champagne Tasting. Réservations : https://www.terredevins.com/evenements/5e-edition-champagne-tasting L’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération Hôtel Salomon de Rothschild 11 rue Berryer 75008 Paris Contact : https://www.terredevins.com/evenements/5e-edition-champagne-tasting https://www.terredevins.com/evenements/5e-edition-champagne-tasting

© Terre de vins Champagne Tasting 2022

