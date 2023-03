NAT’TRAIL Champagné Champagné Catégories d’Évènement: Champagne

Sarthe

NAT’TRAIL, 1 mai 2023, Champagné Champagné. NAT’TRAIL 1 Route de Réveillon Champagné Sarthe

2023-05-01 07:00:00 – 2023-05-01 23:30:00 Champagné

Sarthe Champagné . 3 distances : 33.5km, 17km, 8km. Venez découvrir les chemins d’entrainement en pleine forêt de notre marraine Nathalie MAUCLAIR. 8kms, 17kms, ou 33,5kms, débutants ou confirmés, vous avez le choix pour venir vous amuser sur un terrain très varié jonché de quelques difficultés. IMPORTANT : – Veuillez au préalable mettre à jour votre compte Klikego avec votre licence FFA 2022/2023 (ou le cas échéant autres licences agréées par la FFA) ou télécharger un certificat médical de moins d’1 an avec mention obligatoire « athlétisme en compétition » ou « sport en compétition » – Le tarif licencié s’applique uniquement pour les licenciés FFA – pas d’inscription sur place, pas de vestiaires – retrait dossard possible le samedi 29 avril de 14h à 17h place de la Mairie à Champagné sinon le jour J sur le lieu de course ATTENTION : Dans l’objectif « zéro déchets » , il n’y aura pas de verre jetable aux ravitaillements pendant et après course , prévoir votre gobelet qui sera remplit au poste de ravitaillement (voir règlement) NAT’TRAIL https://www.klikego.com/inscription/nattrail-2023/course-a-pied-running/1641020842935-2 Champagné

