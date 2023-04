Randonnée pédestre Base de loisirs des Trois Fontaines, 2 juillet 2023, Champagné-Saint-Hilaire.

Rendez-vous à la base de loisirs des trois fontaines à 8h30 pour un départ à 9h.

Café matin / Casse-croûte mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée suivi d’un pique-nique et d’un spectacle..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . .

Base de loisirs des Trois Fontaines

Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Meeting point at the base de loisirs des trois fontaines at 8:30 am for a departure at 9 am.

Morning coffee / Mid-course snack and a glass of friendship at the end followed by a picnic and a show.

Punto de encuentro en la base de loisirs des trois fontaines a las 8h30 para la salida a las 9h00.

Café por la mañana / tentempié a mitad de recorrido y una bebida al final del recorrido seguida de un picnic y un espectáculo.

Wir treffen uns um 8:30 Uhr an der Freizeitanlage « Les Trois Fontaines » und starten um 9:00 Uhr.

Morgenkaffee / Imbiss auf halber Strecke und Freundschaftsgetränk bei der Ankunft, gefolgt von einem Picknick und einer Aufführung.

Mise à jour le 2023-03-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou