Fascinant Week-end V&D : Une initiation à l’éveil des sens Champagne Roger-Constant Lemaire Cœur-de-la-Vallée, 20 octobre 2023, Cœur-de-la-Vallée.

Cœur-de-la-Vallée,Marne

Nous vous invitons à une dégustation sensorielle de 4 cuvées rares et atypiques, brutes, très peu dosées.



C’est une invitation à « l’éveil des sens », à travers les différences de température à la dégustation, tant que par la taille du verre.

En dégustation traditionnelle ou à l’aveugle…!.

2023-10-20 fin : 2023-10-22 12:00:00. .

Champagne Roger-Constant Lemaire Villers sous Chatillon

Cœur-de-la-Vallée 51480 Marne Grand Est



We invite you to a sensory tasting of 4 rare and atypical cuvées, unadulterated and with very little dosage.



It’s an invitation to « awaken the senses », through differences in tasting temperature and glass size.

Traditional or blind tasting…!

Le invitamos a una cata sensorial de 4 cuvées raras y atípicas, sin clarificar y con muy poco dosage.



Se trata de una invitación a « despertar los sentidos », a través de las diferencias de temperatura durante la degustación, así como del tamaño de la copa.

¡Cata tradicional o a ciegas…!

Wir laden Sie zu einer sensorischen Verkostung von vier seltenen und atypischen Cuvées ein, die roh und mit sehr wenig Dosage hergestellt werden.



Es ist eine Einladung zum « Erwecken der Sinne » durch die Temperaturunterschiede bei der Verkostung sowie durch die Größe des Glases.

Bei einer traditionellen Verkostung oder einer Blindverkostung…!

Mise à jour le 2023-10-13 par Agence de Développement Touristique de la Marne