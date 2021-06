Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube Aube, Bar-sur-Aube Champagne Party 2021 Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube Catégories d’évènement: Aube

Champagne Party 2021 2021-07-10 – 2021-07-11

Bar-sur-Aube Aube Bar-sur-Aube « Du côté de Bar-sur-Aube, Caves et Vignobles de Champagne » organise Champagne Party ! Destinations Plaisir pour un week-end exceptionnel destiné aux amateurs et passionnés de Champagne.

Découvrez les maisons de Champagne et le vignoble, participez à différentes activités : visites des domaines, dégustations, brunchs, pique-niques, expositions, randonnées dans les vignes… Évènement organisé par l'association Du côté de Bar-sur-Aube, Caves et Vignobles de Champagne.

Découvrez les maisons de Champagne et le vignoble, participez à différentes activités : visites des domaines, dégustations, brunchs, pique-niques, expositions, randonnées dans les vignes… Évènement organisé par l’association Du côté de Bar-sur-Aube, Caves et Vignobles de Champagne. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

