Montgueux Montgueux Aube, Montgueux Champagne Olivier Lassaigne : Visite de la cave à champagne Montgueux Montgueux Catégories d’évènement: Aube

Montgueux

Champagne Olivier Lassaigne : Visite de la cave à champagne Montgueux, 18 juin 2021-18 juin 2021, Montgueux. Champagne Olivier Lassaigne : Visite de la cave à champagne 2021-06-18 – 2021-06-18

Montgueux Aube Montgueux lassaigneolivier@orange.fr +33 3 25 75 49 48 https://www.champagne-olivier-lassaigne.fr/fr/

Détails Catégories d’évènement: Aube, Montgueux Étiquettes évènement : Autres Lieu Montgueux Adresse Ville Montgueux lieuville 48.30781#3.96247