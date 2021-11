Tourcoing théâtre municipal R. Devos Nord, Tourcoing Champagne ! Nouvel An à la française théâtre municipal R. Devos Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

La tradition du concert de nouvel an (Neujahrskonzert) à Vienne est liée à la famille de compositeurs Strauss. Le tout premier concert du 31 décembre 1939 devait remonter le moral du peuple avec des œuvres joyeuses. C’est à ce jour l’un des événements les plus suivis au monde. Nous proposons la version française de ce concert avec des œuvres familières et d’autres oubliées. Un programme enchanteur tout en joie et légèreté : Delibes, Joncières, Waldteufel, Massenet, valses, polkas, quelques ouvertures, etc. Afin de leur redonner leurs couleurs d’origine, l’orchestre joue sur instruments français de la fin du 19e siècle.

Les Siècles rejouent la musique joyeuse et colorée de la Belle Époque pour un concert du Nouvel An à la française qui n’a rien à envier à celui des Viennois ! théâtre municipal R. Devos 1 place du théâtre tourcoing Tourcoing Nord

