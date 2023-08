Fascinant Week-end V&D : Atelier Efferv’& Sens Champagne Nicolas Feuillatte Chouilly, 20 octobre 2023, Chouilly.

Chouilly,Marne

Laissez parler vos émotions grâce à vos souvenirs lors d’une découverte des univers aromatiques des 3 principaux cépages champenois autour des sens puis d’une dégustation à l’aveugle de 3 champagnes..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 12:00:00. .

Champagne Nicolas Feuillatte

Chouilly 51530 Marne Grand Est



Let your emotions speak through your memories as you discover the aromatic universe of the 3 main Champagne grape varieties through your senses, followed by a blind tasting of 3 champagnes.

Deje que sus emociones hablen a través de sus recuerdos mientras descubre el universo aromático de las 3 principales variedades de uva de Champagne a través de sus sentidos, seguido de una cata a ciegas de 3 champagnes.

Lassen Sie Ihre Emotionen dank Ihrer Erinnerungen bei einer Entdeckung der Aromawelten der 3 wichtigsten Rebsorten der Champagne rund um die Sinne und einer anschließenden Blindverkostung von 3 Champagnern sprechen.

